Глава ФПБК Виталий Бородин отреагировал на скандальное выступление Бузовой в Уфе: что ждет артистку

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отреагировал на выступление артистки Ольги Бузовой в Уфе на Дне защиты детей, которое вызвало споры в Сети. Телеведущую раскритиковали за выход на сцену в боди и длинных сапогах. Возмутило это и Бородина, однако он не считает, что ее ждет какое-либо наказание.

В личном Telegram-канале Виталий заявил, что уже сутки получает сообщения с одинаковым содержанием: «Разберитесь с Бузовой». Но сам он считает, что ей должен заниматься не он, а другие люди, которых, впрочем, по мнению общественника, все устраивает.

Бородин подчеркнул, что «люди в кабинетах» видят поведение Ольги и реакцию народа, но ничего не предпринимают. Вспомнил он и «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, после которой, как считает глава ФПБК, никто в итоге не пострадал.

«Все смогли договориться, также и с Бузовой, завтра она выйдет без трусов и во всех кабинетах будет это устраивать. А то, что на нее смотрят дети — всем наплевать», — заявил Виталий Бородин.

Ранее выступление Ольги Бузовой возмутило Екатерину Мизулину. Она подчеркнула, что не понимает, зачем провоцировать людей.