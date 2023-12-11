Опирался на певицу Алсу и выступал сидя: появление Юрия Антонова на шоу «Дуэты» взволновало поклонников

Певец Юрий Антонов объяснил, почему выступал сидя на шоу «Дуэты». Напомним, артист пел вместе с артисткой Алсу: сначала он сидел, а потом опирался на исполнительницу, та поддерживала его за руку.

О состоянии здоровья 78-летнего музыканта узнал сайт MSK1.RU. Журналисты поинтересовались, все ли с ним в порядке.

Антонов поразмышлял, что «в порядке – понятие относительное». Он сообщил о большом количестве телевизионных съемок – выступать на сам Новый год артист не планирует. Признался, что «устал» и концерты для него «не так важны».

Комментируя выступление на шоу «Дуэты», он сказал, что «стоять было не трудно, а неудобно». «Нога болит у человека, что уж поделать», - сообщил Антонов изданию.

Его друг Андрей Ковалев назвал проблему артиста с ногами «очень серьезной». По его словам, конечности у композитора «постоянно болят». Антонов перенес несколько операций.

Ранее певец сравнил голос Алсу на шоу «Дуэты» с комариным писком. Вместе они исполняли композицию «Зеркало».