«Оперный мир ее проклянет»: Кудрявцева намекнула на дуэт с певицей Нетребко

Ведущая Лера Кудрявцева после презентации двух песен пообещала порадовать слушателей еще одним треком. 52-летняя звезда призналась, что готовит хит с популярной оперной певицей. Об этом сообщает The Voice.

В уходящем году Лера проявила себя как успешная исполнительница, записав две композиции в коллаборации с Катей Гордон: «Ча-ча-чао!» и «Дамы за 30». Последний трек стал настоящим хитом, поднявшись на верхние строчки хит-парадов.

«Наша песня разлетелась по всей стране, став гимном для всех дам, достигших возраста за 30», — восторженно поделилась Лера своим успехом.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» заверила поклонников, что это не последний ее музыкальный подвиг. В ближайшем будущем она планирует выпустить еще одну песню с подругой, но при участии популярной оперной дивы. Поклонники подумали, что речь идет про Анну Нетребко.

«На следующую песню подписали оперную диву. Она сказала, что все равно оперный мир ее проклянет, но записала для нас кое-что. Поэтому имя пока не раскрываем, пусть спокойно поет себе в Венской опере», — написала Лера в соцсетях.

Ранее известная телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в адрес пользователей, которые стали беспокоить ее звонками и сообщениями после госпитализации с пневмонией.