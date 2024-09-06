Оперная певица Мария Максакова* задолжала налоговой более полумиллиона рублей

У оперной певицы Марии Максаковой*(признана иноагентом на территории РФ) обнаружили долг перед российской налоговой. Артистка не выплатила более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, уехавшая из РФ вокалистка перестала платить налоги, когда перебралась за границу. На данный момент за ней числится долг в размере 545,9 тысяч рублей. В отношении Максаковой* ведутся два исполнительных производства на общую сумму 55 тысяч рублей.

Проблемы, связанные с налогами, певица никак не комментирует. Кроме того, она не реагирует на возбуждение уголовного дела по статье за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Мария* призывала в социальных сетях отправлять деньги в поддержку ВСУ. За это ей может грозить в России шесть лет колонии.

К слову, оперную певицу также ни раз штрафовали за нарушение деятельности иностранного агента. Но она это игнорирует.

Напомним, что Максакова* после начала СВО стала негативно высказываться о России и соотечественниках. Сейчас артистка живет за границей и о возвращении не говорит.

Ранее Станислав Садальский объявил Марию Максакову* предателем.

*(Признана иноагентом на территории РФ)