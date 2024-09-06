Оперной певице Максаковой* грозит 6 лет колонии за призывы к спонсированию ВСУ

Экс-солистке Мариинского театра Марии Максаковой*(признана иноагентом на территории РФ) грозит шесть лет колонии за призывы к спонсированию ВСУ. Артистка уже несколько лет не живет в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

47-летняя оперная певица сейчас живет за границей и негативно высказывается о своей стране. У нее есть видеооблог, в котором она просит людей переводить деньги в поддержку Украины.

По данным SHOT, после публикации роликов начались проверки Максаковой*, после которых было возбуждено уголовное дело по статье 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Напомним, что до этого певица попала в скандал, когда в интервью просила поставлять ВСУ немецкие и американские дальнобойные ракеты.

Мария Максакова* пока на новости о возбуждении уголовного дела никак не отреагировала.

Ранее Марию Максакову* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента. Наказание составило 50 тысяч рублей. И это далеко не первое нарушение артистки.

*(Признана иноагентом на территории РФ)