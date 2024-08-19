Марию Максакову* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Марию Максакову* (признана иногаентом на территории РФ) оштрафовали за нарушение деятельности иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Пресненский районный суд признал виновной в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (порядок деятельности иностранного агента) оперную певицу Марию Максакову*. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Оперную певицу уже дважды штрафовали за нарушение деятельности иноагента — оба раза за отсутствие информационной плашки на распространяемых в Сети материалах. Первый штраф был в размере 30 тысяч рублей, второй — 40 тысяч рублей.

В июне 2024 года у Максаковой* обнаружили долги в России на 61 тысячу рублей. Певица свои финансовые проблемы пока никак не комментировала.

Ранее мы писали о том, что 30-летнего Егора Крида оштрафовали за нарушение закона о тишине на концерте.

*признана иноагентом на территории РФ.