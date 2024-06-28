Оперная певица Мария Максакова* задолжала в России более 60 тысяч рублей

Оперная певица Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) задолжала в России более 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мария Максакова*, которая сейчас находится в Украине, не оплатила несколько задолженностей в России. Так, журналисты обнаружили у нее долг в размере 29,8 тысяч рублей, на который набежали пени на 4233 рубля, и еще одну задолженность суммой 25 тысяч рублей — она также не была погашена, поэтому на нее начислили пени на 2 тысячи рублей.

Напомним, Марию Максакову* признали иноагентом в мае 2023 года. Ранее ее штрафовали из-за несоблюдения закона о деятельности иностранных агентов — певица не разместила требуемую плашку в своих соцсетях и была оштрафована на 40 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Станислав Садальский назвал уехавшую из РФ Марию Максакову* предателем.

*признана иностранным агентом на территории РФ.