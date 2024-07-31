Оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выйдет на сцену с концертом в США

Российская оперная певица Анна Нетребко выступит в США. Она сделает это впервые с 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организаторов.

По данным издания, концерт исполнительницы пройдет во Флориде 3 февраля 2025 года. Выступление состоится на площадке Palm Beach Opera. Это ежегодный концерт, куда будет приглашена звезда.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera», – говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт пройдет площадке, которая располагается на одном из самых фешенебельных комплексных отелей Америки. Здесь были самые именитые оперные артисты - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Рене Флеминг, Брин Терфель, Изабель Леонард, Петр Бечала и Надин Сьерра.

Продажа билетов на февральский концерт пока недоступна, но уже есть анонс мероприятия на сайте организаторов и у Анны.

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