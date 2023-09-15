Глава Берлинской оперы Шульц призвал не делать из Нетребко козла отпущения

Глава Берлинской оперы встал на защиту певицы Анны Нетребко, об этом сообщает Газета.Ru.

1 сентября стало известно о возобновлении сотрудничества между Берлинской государственной оперой и Анной Нетребко. Австрийско-российская звезда сопрано получила роль леди Макбет в опере «Макбет» Джузеппе Верди. В программе также заявлены еще три выступления с Нетребко.

Это не понравилось некоторым политикам и жителям Германии. Активисты планируют провести митинг рядом со стенами оперы. Петицию за отстранение Нетребко подписали уже 37 тысяч немцев. Однако глава Берлинской оперы режиссер Маттиас Шульц призвал остановить травлю знаменитости.

«Я думаю, это очень важный знак, что Анна Нетребко поет на столь явно украинской сцене. Надо быть осторожными, чтобы не использовать творцов в качестве козлов отпущения», — объяснил Шульц.

Напомним, Анна Нетребко несколько раз высказывалась о политической ситуации в России. Впрочем, это не помогло ей избежать отмены некоторых выступлений в Европе. Так, без объяснения причин с оперной певицей разорвали контракт в Чехии.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Шнуров намерен подать в суд на организаторов, отменивших его концерт. Выступление должно было пройти в Лужниках 16 сентября.