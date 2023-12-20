Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж

Поклонники певицы похвалили смелый шаг Нетребко: «Крутая, озорная, девчонка!», «Не сразу узнала! Девчонка. Эксперименты с прическами открывают новые просторы в ощущении», «Вам идет».

В комментариях новый образ знаменитости похвалили и эксперты в области моды — Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Игорь Гуляев.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева намекнула на дуэт с певицей Анной Нетребко.