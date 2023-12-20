Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж
© Starface.ru
Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж, об этом сообщают «ДНИ.РУ».
52-летняя оперная певица рассказала подписчикам соцсетей о неожиданной смене имиджа. Нетребко призналась, что ночью самостоятельно отрезала часть волос — на кадрах она позирует с новой челкой.
Свой новый образ Нетребко сравнила с внешностью американской рок-певицы Джоан Джетт.
«Ну привет, Джоан Джетт! Клевые идеи всегда рождаются ночью», — подписала кадры она.
Поклонники певицы похвалили смелый шаг Нетребко: «Крутая, озорная, девчонка!», «Не сразу узнала! Девчонка. Эксперименты с прическами открывают новые просторы в ощущении», «Вам идет».
В комментариях новый образ знаменитости похвалили и эксперты в области моды — Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Игорь Гуляев.
Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева намекнула на дуэт с певицей Анной Нетребко.