НАШ ШОУБИЗ
17:42, 20 декабря 2023
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Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж

Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж

© Starface.ru

Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж, об этом сообщают «ДНИ.РУ».

52-летняя оперная певица рассказала подписчикам соцсетей о неожиданной смене имиджа. Нетребко призналась, что ночью самостоятельно отрезала часть волос — на кадрах она позирует с новой челкой.

Свой новый образ Нетребко сравнила с внешностью американской рок-певицы Джоан Джетт.

«Ну привет, Джоан Джетт! Клевые идеи всегда рождаются ночью», — подписала кадры она.

Оперная певица Анна Нетребко ночью отрезала волосы и сменила имидж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники певицы похвалили смелый шаг Нетребко: «Крутая, озорная, девчонка!», «Не сразу узнала! Девчонка. Эксперименты с прическами открывают новые просторы в ощущении», «Вам идет».

В комментариях новый образ знаменитости похвалили и эксперты в области моды — Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Игорь Гуляев.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева намекнула на дуэт с певицей Анной Нетребко.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«ДНИ.РУ»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анна Нетребко
смена образа
прическа
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