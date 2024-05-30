Оператор Важнов рассказал, как Заворотнюк переживала за больную Любовь Полищук

Оператор сериала «Моя прекрасная няня» Юрий Важнов рассказал, как Анастасия Заворотнюк переживала за больную Любовь Полищук. Об этом сообщает NEWS.ru.

Любовь Полищук снималась в ситкоме, будучи больной раком. По словам Юрия, Анастасия с особым трепетом относилась к коллеге и переживала за ее состояние на площадке. Однажды им надо было сыграть сцену, в которой героинь Заворотнюк и Полищук расталкивают. Тогда Анастасия попросила коллегу, чтобы он не задевал Любовь. Она приняла весь удар на себя.

«Полищук в этот момент уже была больна. Ее из гримерки под руки приводили на площадку. Ей было очень больно. Там была мизансцена, когда они стояли рядом, актер должен был выскочить из-за спины, растолкав их», — взыскался Юрий.

По мнению оператора, человек проходит проверку властью и звездностью. Важнов отметил, что Заворотнюк стала популярной, не утратив в себе человеческие качества.

«Она очень хорошая, положительная. Жаль, ее больше нет», — резюмировал Важнов.

Ранее журналист Сергей Майоров рассказал о последних часах жизни Анастасии Заворотнюк. Подробности читайте в этой новости.