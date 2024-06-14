Операцию проводить не стали: в состоянии госпитализированной олимпийской чемпионки Мастерковой произошли изменения
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Олимпийской чемпионке по легкой атлетике Светлане Мастерковой не стали проводить операцию на опухоли, которую обнаружили в голове. Врачи посчитали, что на данный момент это не требуется. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, спортсменку готовят к выписке. Медики провели все необходимые обследования и выяснили, что у нее есть небольшой очаг, который пока не стоит оперировать. Мастерковой рекомендовали обратиться к врачу-онкологу, чтобы составить план лечения.
Напомним, что чемпионка мира попала в больницу в состоянии средней тяжести. 5 июня ее положили в нейрохирургическое отделение. За время пребывания в клинике ей провели МРТ с контрастом, рентген и собрали необходимые анализы.
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