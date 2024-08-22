«Операция спасения»: Наталья Подольская продемонстрировала лицо без макияжа
© Starface.ru
Российская певица Наталья Подольская показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Артистка сняла себя во время процедуры у косметолога. После отпуска в Испании исполнительница захотела восстановить кожу лица.
«Операция спасения», — поиронизировала звезда.
Напомним, Подольская замужем за Владимиром Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в музыканта и захотела создать с ним семью. У артиста подобных желаний сразу не появилось, однако он почувствовал, что нашел свою женщину.
Пара официально узаконила свои отношения 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у звездных супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.
Ранее сообщалось, что Наталья Подольская оставила Преснякова и уехала с сыном во Францию.
Также Наталья Подольская рассказала, что мысленно общается с погибшим отцом.