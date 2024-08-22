«Операция спасения»: Наталья Подольская продемонстрировала лицо без макияжа

Артистка сняла себя во время процедуры у косметолога. После отпуска в Испании исполнительница захотела восстановить кожу лица.

«Операция спасения», — поиронизировала звезда.

Напомним, Подольская замужем за Владимиром Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в музыканта и захотела создать с ним семью. У артиста подобных желаний сразу не появилось, однако он почувствовал, что нашел свою женщину.

Пара официально узаконила свои отношения 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у звездных супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская оставила Преснякова и уехала с сыном во Францию.

Также Наталья Подольская рассказала, что мысленно общается с погибшим отцом.