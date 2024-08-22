НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 августа 2024, 17:42
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«Операция спасения»: Наталья Подольская продемонстрировала лицо без макияжа

Певица Наталья Подольская продемонстрировала лицо без макияжа и фильтров.
«Операция спасения»: Наталья Подольская продемонстрировала лицо без макияжа

© Starface.ru

Российская певица Наталья Подольская показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Операция спасения»: Наталья Подольская продемонстрировала лицо без макияжа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка сняла себя во время процедуры у косметолога. После отпуска в Испании исполнительница захотела восстановить кожу лица.

«Операция спасения», — поиронизировала звезда.

Напомним, Подольская замужем за Владимиром Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в музыканта и захотела создать с ним семью. У артиста подобных желаний сразу не появилось, однако он почувствовал, что нашел свою женщину.

Пара официально узаконила свои отношения 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у звездных супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.

Ранее сообщалось, что Наталья Подольская оставила Преснякова и уехала с сыном во Францию.

Также Наталья Подольская рассказала, что мысленно общается с погибшим отцом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Наталья Подольская
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