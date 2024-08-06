«Очень тяжело переживала эту трагедию»: Наталья Подольская рассказала о смерти отца

В 2006 году в семье певицы Натальи Подольской произошла трагедия — ее отец погиб в результате автокатастрофы. В интервью Леди Mail.ru артистка рассказала, как пережила смерть отца, и призналась, что иногда ведет с ним внутренний диалог.

Отец певицы, юрист Юрий Алексеевич, заснул за рулем и выехал на встречку, когда направлялся на автомобиле из Белоруссии в Россию в гости к дочери. Мужчина скончался на месте, а водитель второй машины отделался испугом.

Наталья Подольская редко комментирует трагическую гибель отца, однако недавно все же решила рассказать, как смогла справиться с пережитой трагедией. По словам знаменитости, она тяжело переживала смерть родного человека и до сих пор мысленно общается с ним.

«Когда моего папы не стало (он рано погиб, ехал за рулем из Белорусии ко мне в гости), я эту трагедию переживала очень тяжело. И сейчас, когда я пою песню «Папина дочка», у меня стоит комок в горле и я мысленно обращаюсь к папе, разговариваю с ним и пытаясь сказать: „Папочка, я все могу, я со всем справлюсь, и благодаря тебе в том числе“», — поделилась Наталья Подольская.

Певица призналась, что у нее были «непростые отношения» с отцом. Наталья Подольская рассказала, что Юрий Алексеевич растил их с сестрами и братом в строгости, прививая им интерес к труду и учебе.

«Папа учил нас, что учеба всегда должна быть на первом месте. Поэтому я, пойдя по его стопам, поступила на юрфак и с отличием окончила Белорусский институт правоведения. Это мне, кстати, очень помогает в работе», — отметила артистка.

По мнению Натальи Подольской, «важнее семьи ничего нет», поэтому нужно ценить своих близких.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Подольская поздравила певца Владимира Преснякова с годовщиной свадьбы и раскрыла семейную тайну.