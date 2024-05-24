«Операция прошла неудачно»: экс-солистка «Тату» Волкова рассказала о борьбе с раком

Певица Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы. Диагноз ей поставили в 2012 году, и это было довольно тяжелое время для экс-солистки «Тату». По ее словам, она утратила голос, из-за чего не могла выступать на сцене.

В нулевые группа «Тату» была очень популярной. После участия в Евровидении девушки стали известны во всем мире, поэтому много гастролировали. Но в 2011 году артистки решили прекратить совместное творчество. А спустя еще год одна из них – Юлия Волкова – столкнулась с другой серьезной проблемой. У нее обнаружили злокачественные клетки.

По словам певицы, ей приснился сон про рак, после которого она решила пройти обследование. А после врач поставил ей страшный диагноз.

«На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса», - рассказала Юлия в эфире «Инсайт шоу» на YouTube.

На протяжении долгого времени Волкова восстанавливалась, проходила реабилитацию. А потом рак вернулся, и ей пришлось вновь ложиться на лечение. Только в 2019 году ей удалось побороть недуг, и сейчас певица не жалуется на здоровье.

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