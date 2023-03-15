Операция неизбежна: Романа Костомарова готовили к ампутации руки еще полтора месяца назад

46-летний Роман Костомаров по-прежнему находится в реанимации в больнице «Коммунарка». По информации источников, его состояние постепенно улучшается, однако врачи все равно ведут подготовку к третьей ампутации. Сообщалось, что некроз стал распространяться по левой верхней конечности фигуриста во время второй медикаментозной комы. Однако теперь появилась информация, что операцию должны были провести еще полтора месяца назад, но ей помешал инсульт.

Инсайдеры издания Lenta.ru рассказали, что рука олимпийского чемпиона потеряла чувствительность и начала синеть. Медики пытались спасти ее без ампутации, но их методы не дали никаких результатов, поэтому теперь Роману собираются отрезать левую кисть. Напомним, что он уже лишился стопы и пальцев. Отмечалось, что второе хирургическое вмешательство смогло остановить развитие сепсиса, но спровоцировало инсульт. Но это оказалось не так. Гангрена после «зачистки» продолжала прогрессировать, а разобраться с ней не могли из-за критического состояния Костомарова.

«Дело в том, что финальная ампутация, так скажем, была запланирована еще полтора месяца назад, и к ней велась подготовка. Но ее были вынуждены перенести из-за того, что произошел микроинсульт», - поделился источник в больнице.

Напомним, что третья ампутация может быть крайне опасна для Костомарова, так как его организм после двух инсультов и менингита сильно ослаблен, а сердце не справляется с нагрузкой. Врачи говорят о высокой вероятности того, что Роман не переживет еще одной операции. Однако и не проводить ее нельзя. Сейчас медики «Коммунарки» делают все возможное, чтобы подготовить фигуриста, остановить некроз и при этом исключить риск летального исхода. Правда, чем больше они тянут с решением, тем быстрее распознается сепсис и увеличивается площадь ампутации.

Ранее стало известно, что врачей «Коммунарки» может проверить Следственный комитет из-за случая Романа Костомарова.