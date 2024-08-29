«Операция дорогая»: Елена Воробей заявила, что дочери грозило выпадение зубов

Артистка Елена Воробей рассказала, что операция, сделанная ее дочери Софии, была дорогой. Вмешательство врачей потребовалось, так как девушке грозили выпадение зубов и ранний инфаркт.

Подробности приводит Teleprogramma.pro.

Софии провели операцию на челюсти: это было необходимостью и делалось не ради красоты. Воробей рассказала, что работали «профессионалы высочайшего уровня», занимался «лучший челюстно-лицевой хирург».

Сейчас София идет на поправку: Елена убедилась, что приняла правильные решения в связи с операций. Получился «потрясающий результат», утверждает артистка.

«…С такой симптоматикой впереди, ждали, к сожалению, очень скорое выпадение зубов и угроза раннего инфаркта. Операция дорогая, но мы знали, к кому обращаемся, и уверены в том, что впереди новое качество жизни», - призналась Воробей.

Ранее сообщалось, что после операции 21-летняя София не говорит и ест через шприц.