Не говорит и ест через шприц: что происходит с единственной дочерью Елены Воробей после операции

Юмористка Елена Воробей рассказала о состоянии 21-летней дочери Софии после перенесенной операции. Она отметила, что девушка еще восстанавливается. Сейчас она не может говорить и питается только через шприц.

В личном блоге артистка призналась, что наследницу уже выписали из больницы. По ее словам, «самые тревожные переживания» уже позади. Теперь Софии предстоит долгая реабилитация. Операция, как выяснилось, была жизненно необходима девушке, так как без нее у нее мог случиться ранний инсульт.

Восстановление дочери Воробей проходит медленно. Пока она еще даже не может самостоятельно есть.

«Говорить не может, есть может только через шприц и только жидкую пищу. Но такая она, эта операция, так у всех», - поделилась юмористка.

Чтобы силы поскорее вернулись к дочери, Елена планирует купить белковый комплекс, так как на одних детских пюре София не сможет быстро поправиться.

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