Операции, лишний вес и отсутствие работы: как живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова

Еще несколько лет назад актриса Анастасия Мельникова блистала на экранах, а сейчас довольно редко появляется не только в проектах, но и на публике в принципе. 19 сентября звезда «Улиц разбитых фонарей» отмечает 54-летие, и журналисты в этот день решили узнать, как она живет.

Жизнь у артистки никогда не была очень простой. Всего она добилась только через упорный труд. Семью она пыталась построить дважды. Но первый жених сбежал накануне свадьбы, а со вторым Анастасия не смогла ужиться. Зато союз с ним подарил ей дочь Марию, которой уже 21 год. Ходят слухи, что после всех неудач Мельникова все-таки наладила личную жизнь и вышла замуж, но никаких комментариев на этот счет она предпочитает не давать.

С работой после участия в успешном сериале у актрисы не особо сложилось. В театре ей еще предлагают роли в спектаклях, а вот в кино зовут неохотно. В 2023 году она сыграла только в одном проекте, да и в разработке сейчас только единственная короткометражка «Ночная ведьма».

Как признавалась Анастасия, возраст сказался и на ее здоровье. Она перенесла несколько операций и значительно прибавила в весе из-за гормональной терапии. «Одно время у меня шеи не было вообще. От щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Зато живая», - делилась актриса с kp.ru.

Сейчас Мельникова уделяет большое внимание не столько сцене, сколько политической деятельности. Она является депутатом седьмого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Ранее Анастасия Мельникова призналась, что ей некогда отмечать день рождения.