Из-за беды не праздновала: актриса Мельникова отказывается отмечать день рождения

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что ей некогда отмечать день рождения, об этом сообщает Woman.ru.

19 сентября звезде исполнилось 54 года. Мельникова призналась, что уже несколько лет не устраивает пышных праздников по случаю своего дня рождения. Виной всему — проблемы с ногами. Очередной день рождения не стал исключением. В праздник Мельникова будет на работе.

«Проведу день на работе. К сожалению, не спектакль. Когда спектакль в день рождения, я очень радуюсь, что могу быть на сцене — для меня это лучший подарок. Вечером буду дома, потому что из-за беды, которая со мной произошла, я два года не собирала коллег, и они соскучились по моим пирогам. Буду печь пироги, чтобы бы в среду на заседании и угостить их», — рассказала артистка.

На выходных Мельникова тоже не собирается праздновать день рождения. Актриса, помимо игры в театре, занимается общественной работой.

«Я постепенно возвращаюсь к жизни, у меня были очень тяжелые полтора года, поэтому мне пока не до праздников», — объяснила она.

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