«Опаздываю на концерт»: Яна Рудковская сбежала с дня рождения сына Киркорова

Продюсер Яна Рудковская одной из первых покинула празднование 11-летия сына Филиппа Киркорова — Мартина. Продюсер торопилась на выступление своего подопечного Димы Билана, на концерте которого в тот день было восемь тысяч человек.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

«Все было как всегда на высшем уровне. Откланявшись, мы поехали разрывать пробки! Впервые опаздываю на концерт Димы», — объяснила свой отъезд звезда.

Филипп Киркоров устроил вечеринку по случаю дня рождения сына. Поздравить именинника приехало множество звезд, среди которых Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Ирина Винер, Наташа Королева, Григорий Лепс, Лариса Долина и Регина Тодоренко.

Праздник был организован в очень необычном формате: на мероприятии прошел модный показ коллекции, которую сын Киркорова сделал вместе с дизайнером Аникой Каримовой. Кстати, стоимость нарядов — 10 миллионов рублей.

Напомним, что накануне Яна Рудковская отметила 21-летие своего сына, Николая, от Виктора Батурина. Она опубликовала кадры с сыном, внешний вид которого поразил поклонников.