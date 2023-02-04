15:02, 04 февраля 2023
1 мин.
Переживший инфаркт Игорь Николаев скрывал наличие долгов: раскрыты подробности
Больной Игорь Николаев скрывал свои долги.
Фото: freepik
Госпитализированный Игорь Николаев из-за тяжелого состояния здоровья скрывал, что имеет долги. Административные правонарушения до сих пор остаются неоплаченными.
Так, с мая 2022 года Николаев имеет задолженность в 8 649 рублей, а с 2020 года — штраф от ГИБДД в 2 000 рублей.
Источник фото:freepik
Источник:тг-канал "Звездач"
Автор:Галина СьюТеги:
#долг,