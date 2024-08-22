«Опасно»: Олег Газманов рассказал, общается ли с украинскими друзьями

Певец Олег Газманов рассказал, что с некоторыми украинскими друзьями стало опасно общаться. Исполнитель сохранил связь с той частью товарищей, которые покинули Украину.

Подробности узнал Life.ru.

«Сейчас очень сложно общаться и опасно для них, прежде всего. Поэтому я общаюсь с моими друзьями, которые уже покинули Украину», - поделился исполнитель.

Газманов сохранил связь как с друзьями, так и просто знакомыми музыкантами. По словам певца, эти люди «понимают, что происходит, и просто спасаются».

Также артист заявил, что его атакуют проукраинские боты – пишут одно и то же. Так, сейчас артисту приписывают виллу в Италии.

На это Газманов сказал: «Да нет у меня нет виллы в Италии. У меня там небольшая квартира, которую я купил 20 лет назад…».

По словам артиста, недвижимость приобреталась на заработанные деньги – туда семья Газманова ездила отдыхать. Однако квартиру «уже отняли», добавил исполнитель.

Ранее жена Газманова Марина заявила, что он общается с украинскими друзьями.