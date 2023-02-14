Опасения подтвердились: Роману Костомарову провели вторую операцию
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук.
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
На прошлой неделе Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц жизни трудно назвать для него благоприятным: в упорной борьбе с серьезным недугом мужчина потерял стопы. Поговаривали, если будет необходимость, то Олимпийскому чемпиону ампутируют и кисти рук. На связь с изданием «КП» вышел источник и подтвердил все опасения: Костомарову была проведена вторая операция.
По сообщению инсайдера, спортсмену отрезали обе кисти.
К слову, ни семья фигуриста, ни его друзья пока никак не комментировали подобную новость.
Напомним, что 10 января стало известно о госпитализации Романа с пневмонией. Мужчину почти сразу подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Его состояние стало резко ухудшаться после развития сепсиса и некроза.
Редакция Passion. ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!
Ранее мы писали о том, какое будущее ждет Костомарова после всех проведенных операций. Своими рассуждениями поделился Геннадий Карпоносов, тренер фигуриста. Подробности читайте в этой статье.