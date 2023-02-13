«Это может произойти»: известно, что ждет Романа Костомарова после ампутации стоп

Судьба Романа Костомарова по-прежнему волнует публику. Дело в том, что совсем недавно мужчина перенес операцию по ампутации стоп. Для многих является загадкой: если раньше он зарабатывал в ледовых шоу, то чем теперь займется Олимпийский чемпион? Внести ясность в ситуацию поспешил Геннадий Карпоносов, тренер фигуриста, в эфире шоу «Звезды сошлись».

Мужчина убежден: Костомаров — высококлассный спортсмен, вот почему его опыт необходимо передавать молодому поколению. По мнению Геннадия, фигурист вряд ли уже выйдет на лед в виде партнера, но вот быть тренером — ему вполне под силу.

«Он сможет кататься и сможет даже учить молодых спортсменов, думаю, это может произойти», — высказался Карпоносов о судьбе ученика.

Ранее мы писали о том, что из-за ошибки СМИ по Сети распространилась ложная информация о проведенных операциях Романа. На связь с журналистами вышел инсайдер и рассказал, какие манипуляции были на самом деле проведены Олимпийскому чемпиону. Подробности читайте в этой статье.