Опубликовано 23 ноября 2024, 09:431 мин.
Онкобольную актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали в Москве
Shot: онкобольную Светлану Дружинину экстренно госпитализировали после бронхита.
© Starface.ru
Актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали. Сейчас звезда фильма «Девчата» находится в одной из московских клиник.
Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, после проведенного обследования медики назначили Дружининой противоопухолевую терапию на фоне перенесенного бронхита.
Как отмечает канал, у 88-летней актрисы рак легкого, поэтому любая простуда может привести к серьезным осложнениям и даже смертельному исходу. Известно, что болезнь диагностировали несколько лет назад.
Ранее Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем на съемках ремейка «Буратино». У актрисы подскочило давление, закружилась голова, она едва не потеряла сознание.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Анна Воробьева