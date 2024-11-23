Онкобольную актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали. Сейчас звезда фильма «Девчата» находится в одной из московских клиник.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, после проведенного обследования медики назначили Дружининой противоопухолевую терапию на фоне перенесенного бронхита.

Как отмечает канал, у 88-летней актрисы рак легкого, поэтому любая простуда может привести к серьезным осложнениям и даже смертельному исходу. Известно, что болезнь диагностировали несколько лет назад.

Ранее Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем на съемках ремейка «Буратино». У актрисы подскочило давление, закружилась голова, она едва не потеряла сознание.