Онкобольного Отара Кушанашвили вновь готовят к операции

Журналиста Отара Кушанашвили прооперируют в начале октября. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash. Отмечается, что ему удалят раковую опухоль.

В июне этого года стало известно, что Кушанашвили попал в больницу. Сообщалось, что у него было подозрение на асцит. Позже после обследований ему диагностировали рак. В рамках лечения журналист уже прошел через четыре химиотерапии. Также ему чистили организм и вырезали часть желудка.

Сейчас, по данным источника, Отар чувствует себя хорошо. Ему делают капельницы для повышения иммунитета и сопротивляемости организма. Сам он не унывает. Даже из больницы он продолжал выходить на связь с поклонниками.

По словам Кушанашвили, болезнь никак не влияет на его желание продолжать работать. Он заявлял, что полон сил и не собирается прекращать съемки своего шоу.

Ранее Катя Лель подала в суд на больного Отара Кушанашвили из-за его высказываний по поводу ее общения с инопланетянами. Недавно певица прокомментировала иск, сообщив, что подготовила его еще до того, как стало известно о недуге журналиста.