Онищенко прокомментировал поведение Макаревича*, который выпивал на сцене в присутствии зрителей

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) «теряет лицо как исполнитель». К такому выводу пришел бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя поведение певца, выпивавшего на сцене во время концерта в Израиле.

Комментарий приводит издание «Абзац».

«Пьянствовать на сцене в присутствии зрителей – это деградация личности», - считает Онищенко.

По его мнению, Макаревич*, отпраздновавший 70-летие концертом в Израиле, планировал другое завершение карьеры, но сейчас он «понимает, что назад пути нет», размышляет Онищенко. Академик РАН уверен, что исполнителя «остается только пожалеть».

Он констатировал, что у беглого артиста нет былого успеха за границей, в Израиле он не пользуется спросом.

Ранее Макаревич* отпраздновал 70-летие в компании певиц Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой. Критик Сергей Соседов назвал троих исполнителей «ожившими мертвецами» и призвал забыть об уехавших артистах.

*признан иноагентом на территории РФ