«Это настоящая трагедия»: семья Шукшина впервые заговорила о смерти Фрейи Зильбер

Накануне в Санкт-Петербурге обнаружили труп 26-летней Фрейи (Анастасии) Зильбер, родившей ребенка от сына Марии Шукшиной. Сестра актрисы Ольга принесла соболезнования семье умершей девушки.

Ольга и ее мама, Лидия Федосеева-Шукшина, выразили соболезнования родственникам покойной. Наследница писателя отметила, что не знакома с близкими Фрейи, но, несмотря на это, искренне им сочувствует.

«От себя добавлю, что это большое горе, мне очень жалко Фрейю и маленького мальчика, который остался без мамы. Это настоящая трагедия. Пусть ее душа покоится с миром!» — приводит ее слова NEWS.ru.

Во втором браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным Мария Шукшина родила сына Макара. Фрейя познакомилась с ним после переезда из Барнаула в Москва. У молодых людей закрутился роман, в результате которого появился на свет сын Марк.

Девушка передала мальчика на воспитание Шукшиной — из-за проблем с запрещенными веществами она не справилась с ролью матери. Мария приняла внука, но он прожил в семье отца всего два года, пока Макар не женился на Илоне Александровой. Она приняла сына мужа и практически заменила ему мать. Но супруги развелись, и воспитанием Марка занялась няня — Мария Шукшина лишь изредка навещала его.

Напомним, рядом с телом Зильбер обнаружили шприцы и приспособления для курительных смесей. Кроме нее также погиб 32-летний мужчина.