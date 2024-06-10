«Артист он никакой»: Кравченко сравнила «заигравшегося» Зеленского с Наполеоном

Сериал «Сваты» стал одним из любимых у россиян. Картину создавала компания Владимира Зеленского, когда он еще не начал политическую карьеру. Актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла в многосерийном фильме роль Валюхи, рассказала о работе с нынешним президентом Украины.

Как пояснила Кравченко, «Сваты» — уникальный сериал. Никто тогда не мог подумать, что он выльется в семь сезонов. На съемках царила дружественная и теплая атмосфера. Она рассказала, что пятилетие проекта встречали на Украине, и актеров там хорошо приняли, а Зеленский лично курировал мероприятие.

Актриса недоумевает, почему бывший коллега так себя ведет. Она была очень удивлена, когда узнала, что Зеленский идет в политику. При этом Кравченко считает, что глава Украины обделен актерскими данными — Татьяна раскритиковала его роли в российских фильмах.

«А он ведь чистый Наполеон… Но вот артист он никакой. Заигрался он. Зеленский все это делает не из-за любви к украинскому народу. Заигрался, а теперь уже и боится… Куда он полез?!», — рассказала она в интервью YouTube-каналу Информационного агентства БелТА.

По словам Кравченко, многие российские актеры сейчас высказываются против своей страны, в которой зарабатывали приличные деньги.

Ранее актер Станислав Садальский упрекнул коллегу Татьяну Кравченко в алкоголизме. Эту тему он поднимает уже не в первый раз. Очередным поводом для обвинений послужили высказывания звезды «Сватов» о его скандальном поведении.