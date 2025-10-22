«Они всегда рядом»: Катя Лель сняла на камеру НЛО в центре Москвы

Певица Катя Лель рассказала, что увидела НЛО в центре Москвы. По словам артистки, ей удалось даже сфотографировать летающую тарелку.

Катя не скрывает, что верит в пришельцев. Она делилась, что даже контактировала с ними в юные годы, и после этого у нее появились способности к исцелению. Даже несмотря на то, что некоторые не верят в истории певицы, она стоит на своем и не отказывается от своих слов. А недавно Лель представила доказательство. По ее мнению, ей удалось сфотографировать неопознанный летающий объект прямо в Москве.

В личном блоге артистка опубликовала снимки дочери. На одном из кадров в небе заметно какое-то яркое пятно. Как утверждает Катя, это НЛО.

«Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. <…> Монтаж делать не умею, можете не предполагать», - заявила Лель.

Певица уже делилась, что не считает пришельцев врагами. Она уверена, что бояться встречи с НЛО не надо. Вместо этого необходимо с благодарностью реагировать на опыт.

Ранее Катя Лель предложила исцелить сломавшую руку Любовь Успенскую.