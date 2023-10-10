«Горжусь, что я израильтянин»: певец Максим Леонидов не собирается уезжать из Израиля

Певец Максим Леонидов заявил, что его семья не собирается уезжать из Израиля, об этом сообщает StarHit.

7 октября конфликт между Палестиной и Израилем разгорелся с новой силой. Уже сейчас известно о более 800 погибших и около 2000 раненых со стороны Израиля. Многие российские знаменитости, переехавшие в эту страну, выступили в поддержку израильских военных.

Максим Леонидов — один из тех, кто тоже переехал вместе с семьей в Израиль после февраля 2022 года. Он заявил, что остается в стране и не собирается уезжать.

«Идет третий день войны государства Израиль с терроризмом. Я публикую видео, чтобы выразить поддержку всем тем, кто воюет и помогает в тылу. Моя семья находится в Нетании. Горжусь тем, что я израильтянин. Верю в нашу победу!» — заявил он.

Музыкант рассказал, что планирует сделать Израиль центром жизни семьи. При этом сына он уже отправил учиться в еврейскую школу.

Напомним, Максим Леонидов известен как один из основателей и участник бит-квартета «Секрет». Позже он начал строить сольную карьеру музыканта.

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