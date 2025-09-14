«Они венчались. Обманула общество, цинизм»: Иосиф Пригожин осудил Аллу Пугачеву за слова о браке с Киркоровым

Иосиф Пригожин обвинил в цинизме Аллу Пугачеву, заявившую о «договорном» браке с Филиппом Киркоровым в новом интервью. В разговоре с Teleprogramma.pro продюсер усомнился в искренности певицы, которая утверждает: она вышла замуж за артиста лишь по просьбе его матери.

Муж певицы Валерии подчеркнул, что Алла Пугачева прожила с Филиппом Киркоровым больше 10 лет и даже обвенчалась с ним. Иосиф Пригожин сомневается, что все это время артисты лишь изображали счастливую пару.

«В 1996 году они венчались в Иерусалиме. И если он всего лишь ее проект, то тем самым она раскрыла тайну шоу-бизнеса. Оказывается, брак был по договору. И жила-то она с Киркоровым не два года и не три. То есть получается, что, раскрыв секреты шоу-бизнеса, она показала всю правду», — отметил продюсер.

По мнению супруга Валерии, вступив в фиктивный брак с Филиппом Киркоровым, певица поступила цинично, обманув «веру и общество».

«Можно было обманывать людей, имитируя брак? Она же призналась в своем обмане. Дважды цинизм получается. Веру обманула и общество», — заявил Иосиф Пригожин.

Недавно Алла Пугачева в свежем интервью Екатерине Гордеевой* (признана иностранным агентом на территории РФ) откровенно высказалась о браке с Филиппом Киркоровым. Исполнительница хита «Миллион алых роз» намекнула, что вышла замуж за артиста по просьбе его матери. Союз с экс-супругом певица назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности.

Ранее Алла Пугачева заявила, что «дала все» экс-супругу Филиппу Киркорову, и он должен быть ей благодарен.

*признана иноагентом на территории РФ