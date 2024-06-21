«Они уже не жили в браке»: Анна Семенович рассекретила жениха после заявления его ревнивой жены

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что состоит в отношениях с женатым мужчиной.

Роман рассекретила ревнивая жена, проживающая в Германии. Женщина заявила, что у бойфренда Семенович есть ребенок, куча кредитов и разводиться он не собирается.

Анна записала видеообращение к поклонникам, которое опубликовала в своем блоге. На кадрах артистка запечатлена на заднем сиденье автомобиля. При этом она показала сидевшего рядом с ней мужчину, из-за которого и случился скандал. Семенович представила возлюбленного и сообщила, что его зовут Денис.

«На момент моего знакомства с Денисом, его с его бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили в браке. Так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Это сложная история. Я надеюсь, скоро это все разрешится», - сказала Анна.

Она призвала СМИ не рассказывать о том, что она якобы встречается с женатым мужчиной, так как это неправда. Как подчеркнула Семенович, ее возлюбленный пока еще женат, но только «по бумагам».

«Мы счастливы. У нас все хорошо», - заверила Анна, пообещав в ближайшие дни рассказать подробности встречи с Денисом.