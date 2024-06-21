Есть жена, ребенок и кредиты: рассекречена личность тайного жениха Анны Семенович

Певицу Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной. На протяжении уже долгого времени она скрывает личность жениха, но при этом иногда показывает его руки или спину. По этим кадрам его и узнала женщина, называющая себя его супругой. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Как рассказала предполагаемая жена бойфренда артистки, она опознала мужа по фото, где видна его рука с часами. Так она и уличила его в измене.

«Какой классный жених у Семенович - брутальный, статный, как они активно работают над детьми. Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?» - заявила женщина.

По словам предполагаемой супруги, бойфренд Семенович вовсе не богатый человек, как она утверждает. У него большое количество кредитов, семье дает 2 тысячи евро в месяц. Из недвижимости у него дом в Германии, который взят в кредит, а также склады.

Женщина также подчеркнула, что разводиться он не собирается. А, соответственно, жениться на Семенович тоже не будет.

Ранее Анна Семенович вспомнила о своем похищении.