«Они устраивали такой ужас»: соседи рассказали, как Алсу и ее муж подпортили репутацию тусовками на вилле в Крыму

Алсу и ее муж Ян Абрамов подпортили репутацию тусовками на вилле, расположенной в поселке Вязовая роща в Крыму. Соседка артистки заявила, что туда на вертолетах приезжали многие звезды и «устраивали ужас».

Комментарий жительницы Вязовой рощи приводит сайт Kp.ru.

«Они устраивали тут такой ужас, что жить невозможно было… Сюда на вертолетах приезжали все звезды и устраивали очень шумные вечеринки», - пожаловалась женщина.

Однажды знаменитости запустили фейерверк, из-за которого у многих сработали сигнализации на автомобилях. После этого было организовано собрание – владельцам виллы пригрозили, что могут сломать забор и поджечь «хоромы».

Как пишет издание, на вилле часто бывали певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, артистка Лайма Вайкуле и другие.

Последний раз Алсу видели в поселке в 2014 году. Официантка кафе рассказала, что певица часто бывала там прежде, гуляла с собакой, выглядела как «обычная девчонка».

Несмотря на отсутствие хозяев, на вилле подстрижен газон, растут цветы. Шезлонгов на личном пляже нет, а теннисный корт выцвел.

Ранее сообщалось, что виллу продают за 800 млн рублей и на нее нашелся покупатель.