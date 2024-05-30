«Они устраивали такой ужас»: соседи рассказали, как Алсу и ее муж подпортили репутацию тусовками на вилле в Крыму
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Алсу и ее муж Ян Абрамов подпортили репутацию тусовками на вилле, расположенной в поселке Вязовая роща в Крыму. Соседка артистки заявила, что туда на вертолетах приезжали многие звезды и «устраивали ужас».
Комментарий жительницы Вязовой рощи приводит сайт Kp.ru.
«Они устраивали тут такой ужас, что жить невозможно было… Сюда на вертолетах приезжали все звезды и устраивали очень шумные вечеринки», - пожаловалась женщина.
Однажды знаменитости запустили фейерверк, из-за которого у многих сработали сигнализации на автомобилях. После этого было организовано собрание – владельцам виллы пригрозили, что могут сломать забор и поджечь «хоромы».
Как пишет издание, на вилле часто бывали певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, артистка Лайма Вайкуле и другие.
Последний раз Алсу видели в поселке в 2014 году. Официантка кафе рассказала, что певица часто бывала там прежде, гуляла с собакой, выглядела как «обычная девчонка».
Несмотря на отсутствие хозяев, на вилле подстрижен газон, растут цветы. Шезлонгов на личном пляже нет, а теннисный корт выцвел.
Ранее сообщалось, что виллу продают за 800 млн рублей и на нее нашелся покупатель.