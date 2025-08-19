«Они так же мало получают, как журналисты и врачи»: Стас Садальский высказался о доходах артистов

Станислав Садальский честно высказался об актерских заработках. В беседе с Пятым каналом он сравнил творческую профессию с работой журналистов и врачей и заявил, что артисты получают так же мало.

«Знаете, существует миф, что артисты — очень богатые люди. Богатые один процент, даже полпроцента. Они так же много страдают, переживают и мало получают, как журналисты и врачи», — заявил Стас Садальский.

Артист, известный своими резкими высказываниями, прославился благодаря ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Белые Росы» и других. Помимо актерской деятельности, Стас Садальский занимается журналистикой, поэтому не понаслышке знает о заработке в этой сфере.

Недавно актер возмутился несправедливостью государства по отношению к достойным артистам. Стас Садальский заявил, что звание народного артиста России обесценено, а такие актеры, как Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, Наталья Варлей и другие стали «никем» из-за чиновников, считающих, что они «не заслужили любовь зрителей».

«Перед вами артисты, которые не получили не то что званий народных, но даже заслуженных. Они никто. Не народные, а „инородные“, как горько шутил Олег Даль. Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но не любимые государством», — подчеркнул артист.

Ранее звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко обвинила Стаса Садальского в непрофессионализме: «Он такое несет со сцены!»