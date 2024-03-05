«Он такое несет со сцены!»: Татьяна Кравченко обвинила Садальского в непрофессионализме

Татьяна Кравченко заявила, что зрители не идут на спектакли с Садальским. Об этом она рассказала в интервью журналу «Караван историй».

Год назад Стас Садальский публично обвинил коллегу по театральной постановке Татьяну Кравченко в алкоголизме. Актер рассказывал, будто Кравченко не явилась на выступление из-за запоя и сорвала постановку.

Впрочем, о работе с Садальским актриса вспоминает с болью.

«Меня уговорили — давайте попробуем. Вот, попробовали. Меня подкупила пьеса. Так мы и не сыграли эту историю, потому что он вне текста нес безумную отсебятину. Там от пьесы вообще ничего не осталось. Садальский всегда таким был, но я терпела, сколько могла, потому что деньги же всегда нужны», — рассказала она.

Кравченко объяснила, что на пьесы с участием актера зрители шли неохотно.

«Есть города, в которые его вообще не пускают, потому что он такое несет со сцены! При этом залы не заполнялись. Вот с Панкратовым у нас полные залы, а с ним нет», — добавила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский высказался о возможном возвращении в Россию Чулпан Хаматовой.