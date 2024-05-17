«Они стоили 950 рублей»: долларовый миллионер Кирилл Капризов шесть лет проходил в одних джинсах

Хоккеист Кирилл Капризов зарабатывает 45 миллионов долларов в год, играя за «Миннесоту Уайлд» в США. При этом молодой человек не тратит баснословных денег на одежду. Так, у спортсмена есть любимые джинсы за 950 рублей, которые он уже носит порядка шести лет.

Капризов рассказал о своих предпочтениях в «Суперлиге» с Юлией Лысенко. По словам Кирилла, у него в приоритете собственный комфорт. Спортсмен вообще не гонится за модой, о чем говорит его гардероб.

Например, у хоккеиста, который зарабатывает миллионы долларов, есть недорогие джинсы, которые он носит уже очень давно. Молодой человек приобрел их у стилиста на съемках.

«Они стоили 950 рублей. Я вот до сих пор в них хожу. Самые удобные джинсы, которые я носил», — рассказал Капризов.

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