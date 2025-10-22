«Они себя слышали?»: Дмитрий Дибров отреагировал на слова о том, что у него ухудшилась дикция

Ведущий Дмитрий Дибров отреагировал на слова интернет-пользователей о том, что у него якобы ухудшилась дикция. Шоумен посоветовал критикам креститься и ходить в церковь.

Комментарий знаменитости приводит издание «Абзац».

«Я хочу сказать этим многоуважаемым пользователям Сети, что, когда кажется, надо креститься. А если они не умеют креститься, пусть сходят в церковь», - произнес Дибров.

Он уверен, что в церкви научат не заниматься ерундой. Ведущий задался вопросом, хорошо ли с дикцией у тех, кто критикует его.

«Они себя слышали? Или они слушают только тех, кто 40 лет этой дикцией зарабатывает для себя и семьи?» - высказался Дибров.

Напомним, некоторое время назад ведущий расстался с женой Полиной. На фоне громкого развода Дибров приобрел вторую волну популярности. Его вернули в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале – теперь Дмитрий будет вести шоу с певицей Юлианой Карауловой по очереди. В Сети отметили, что ведущий глотает буквы и шепелявит, а без дублирования вопроса на экране понять его трудно.