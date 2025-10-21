«Буквы глотает, шепелявит»: Дмитрий Дибров вернулся в эфир и нарвался на критику

После скандального развода телеведущего Дмитрия Диброва вернули в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, которое уже несколько лет ведет Юлиана Караулова. Поклонникам программы решение продюсеров не понравилось, 65-летнего ведущего раскритиковали за плохую дикцию и отсутствие прежней энергетики.

Как пишет Kp.ru, первый эфир Дибров провел вместе с Карауловой в честь тысячного выпуска. Однако в следующем выпуске он появился уже без соведущей. После того, как многие потребовали вернуть Юлиану в эфир, стало известно, что теперь они с Дибровым будут вести шоу по очереди.

«Смотреть трудно, кто его вернул? Буквы глотает, шепелявит, если бы вопрос не печатался на экране, то, что произносит Дибров понять трудно!» - отметили комментаторы.

Некоторые также отметили, что с Карауловой шоу выглядит более позитивным, а с возвращением Диброва «началось самолюбование, больше разговоров о его знаниях и возрастного опыта во всем».

Припомнили 65-летнему Диброву и скандальный развод из-за измены 36-летней Полины с другом семьи, миллиардером Романом Товстиком.

«Первыми гостями должны были стать Товстик с Полинкой», - посмеялись пользователи.

При этом нашлись и те, кто считает, что после возвращения в эфир Диброва его экс-жена «локоточки кусает».

Ранее Дмитрий Дибров впервые обратился к Роману Товстику и назвал его лысеющей фасолью.