«Они сделали свой выбор. Предателей не любят»: Владимир Машков высказался о «сбежавших» из России артистах

Народный артист России Владимир Машков резко высказался об уехавших из страны знаменитостях. В беседе с Kp.ru председатель Союза театральных деятелей РФ назвал «сбежавших» артистов «предателями» и заявил, что не желает с ними работать.

По мнению актера, знаменитости, принявшие решение уехать в тяжелое для своей страны время, показали свою сущность. Владимир Машков отметил, что предатели так и останутся предателями.

«Они сделали свой выбор в тяжелейший для России момент. Выбор достаточно жестокий по отношению к нашей стране. Кто-то сбежал по-тихому. Кто-то на своем отъезде пытался заработать имя. Но предателей не любят нигде. Это факт, подтвержденный историей. Человек, предавший однажды, предаст еще не один раз», — заявил артист.

Владимир Машков не исключил возможность прощения покинувших Россию артистов, но подчеркнул, что «как раньше» уже не будет. Актер дал понять, что ему нет дела до «сбежавших» коллег и он не намерен с ними сотрудничать в случае их возвращения в страну.

«Да, надо уметь прощать. Это в православной, христианской традиции. Говорят: Бог простит. Но прощение не означает, что вы будете продолжать с человеком общаться, как раньше. Вы меня спрашиваете о судьбе уехавших актеров, но я о них не думаю. И не сопереживаю им. А дальше — посмотрим. Готов я сегодня работать с этими людьми? Нет. Готов я их добивать? Нет. Я к ним равнодушен. Меня не заботит жизнь этих людей. Меня заботит жизнь нашей страны», — высказался Владимир Машков.

Отметим, что и сам артист столкнулся с тем, что один из членов его семьи принял решение об эмиграции. В 2022 году дочь Владимира Машкова покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. По словам Марии, после этого ее отношения с отцом разрушились.

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