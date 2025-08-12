«Они сами как сапожники. Хочется послать их»: Анастасия Волочкова обругала депутатов за идею запретить мат

Балерина Анастасия Волочкова выругалась матом в ответ на инициативу депутатов Госдумы запретить в России нецензурную брань в Сети. В беседе с 360.ru артистка заявила, что политическим деятелям нечем заняться.

По мнению Анастасии Волочковой, депутаты еще не решили все политические проблемы в стране, но при этом от безделья задумались о запрете мата в РФ. Танцовщица возмутилась, что законопроекты вносят люди, которые и сами не отличаются достойным поведением.

«Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом. Вы знаете, их всех хочется послать», — заявила Анастасия Волочкова.

11 августа в Госдуму внесли законопроект о блокировке контента с содержанием нецензурной лексики на сайтах и в социальных сетях. Автором инициативы выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Идею поддержала член ассоциации спикеров СНГ Елена Крутоверцева. Она отметила, что бранная лексика отражается не только на тех, кто использует ее в своей речи, но и на обществе — мат повышает «эмоциональную температуру» и делает людей более уязвимыми.

Ранее лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах после жалоб общественников: «Взрослые люди идут послушать взрослые песни».