«Горжусь тем, что я его супруга»: вдова Левкина рассказала о непростой жизни без мужа

Вдова музыканта Владимира Левкина гордится тем, что была его супругой. Об этом она рассказала на YouТube-канале «НесуРазное».

Марина Ичетовкина была в браке с Владимиром Левкиным с 2012 года до момента смерти артиста. По словам женщины, она счастлива носить статус жены музыканта.

«Я — вдова Левкина. Я, может быть, даже горжусь тем, что я его супруга», — заявила она.

Ичетовкина добавила, что по-прежнему переживает из-за ухода мужа. Она не может привыкнуть ко многим бытовым вещам, которые теперь проживает в одиночку.

«Мне сейчас иногда очень грустно. Приходишь домой… Он всегда ждал. И я его всегда ждала. У нас никогда не было так, чтобы мы пришли домой и нечего было покушать. Меня с первого дня он покорил», — рассказала она.

При этом вдова Левкина призналась, что дома супруг был совсем не таким, каким он был на сцене. Преображение из обычного мужа в звезду нравилось артисту.

«Дома это был абсолютно молчаливый такой, знаете, мартовский кот», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что 12-летняя дочь Владимира Левкина собирается поехать в зону военных действий.