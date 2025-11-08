«Они с Лялечкой неразделимы»: артисты переживают за вдову Юрия Николаева, умершего от рака

Звезда программы «Утренняя почта» Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября после продолжительной болезни. Проститься с телеведущим пришли многие артисты, которые не скрывают: они беспокоятся за вдову, которая тяжело переживает утрату. Певица Зара, едва сдерживая слезы, призналась, что супруги были буквально «неразделимы». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

8 ноября в московском храме Николая Чудотворца на церемонии прощания с Юрием Николаевым собрались его близкие, друзья и коллеги, которые с теплом и благодарностью вспоминают об ушедшем артисте. Певица Зара, которая долгие годы дружила с телеведущим, запомнила его добродушным человеком. Артистка рассказала, что и сама принимала участие в программе друга «Утренняя звезда», когда ей было всего 13 лет. По словам певицы, Юрий Николаев до последнего не жаловался на здоровье и стойко держался, несмотря на болезнь.

«Он всегда успокаивал, говорил, что все хорошо по здоровью, что он проверяется, что все слава Богу. <…> Юрий Александрович очень по-отцовски к нам всем относился. Вы знаете, кажется, что такие люди должны жить вечно. Наш добрый, замечательный, светлый дядя Юра», — со слезами на глазах поделилась Зара.

Артистка также призналась, что переживает за вдову телеведущего Элеонору, с которой он прожил 50 лет. Зара раскрыла: Юрий Николаев и его жена были неразлучны.

«Не знаю… Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы. Я очень переживаю, как она сейчас будет», — заявила певица. Сама же Элеонора Николаева на церемонии прощания с трудом сдерживала слезы у гроба супруга.

Напомним, Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от осложнений, вызванных раком кишечника. Незадолго до смерти врачи диагностировали звезде «Утренней почты» тяжелую пневмонию.

Ранее сообщалось о том, как жена Юрия Николаева помогала ему в борьбе с раком на протяжении 20 лет.