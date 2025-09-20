«Они разъехались»: Ксению Бородину заподозрили в ссоре с Николаем Сердюковым
© Starface.ru
В Сети заговорили о ссоре Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Об этом стало известно из соцсетей.
В последнее время Ксения Бородина не делится совместными фотографиями со своим супругом Николаем Сердюковым, хотя до этого активно выкладывала с ним снимки. Теперь на ее страничке в соцсетях — фото с детьми, а в сторис — встречи с подругами. Сердюкова рядом не видно.
Некоторые пользователи подумали, что телеведущая могла поругаться с супругом после возвращения из США. Один из знакомых семьи в беседе с анонимным Telegram-каналом подтвердил сложности в семье знаменитости.
«Они разъехались и очень редко видятся сейчас. У Ксюши график напряженный, да и много они друг другу сказали лишнего, оба с характером, сложно им», — рассказал источник.
Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина снимется в мелодраме в главной роли.