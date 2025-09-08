«Сильно переживаю»: Ксения Бородина снимется в мелодраме в главной роли

Блогер и ведущая Ксения Бородина сообщила, что снимется в фильме в главной роли. Впереди ее ждут съемки по 12 часов в день, они продлятся два месяца.

Подробностями знаменитость поделилась в соцсетях.

Ксения сняла себя на заднем сиденье авто со сценарием в руках. Она закрыла название картины, но, судя по подписи на бумагах, это будет мелодрама, комедия.

«Теперь дни проходят так… читаю сценарий, учу текст, проходимся по тексту и скоро съемки по 12 часов смена, сентябрь - октябрь будет веселый и многообещающий. Знаю, что многие из вас уже в курсе, что я буду сниматься в фильме, в главной роли. Боюсь? Очень. Переживаю? Сильно переживаю, учитывая, что это, так скажем, новый опыт», - поделилась ведущая.

Бородина рассказала, что уже снималась в фильме, но не в главной роли. Она выразила надежду, что «все получится».

Многие интернет-пользователи поддержали Бородину и уже ждут премьеру. Некоторые отметили наличие у нее актерских данных. Другие критиковали за отсутствие театрального образования.

«Бред какой-то! Для того актеры и учатся на актёров в театральных учреждениях. Какие могут быть главные роли у блогеров?! Во многих современных фильмах то блогеры, то юмористы! Для этого нужно учиться», - пишут в Сети.

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщил, что ведущая снимется в картине под названием «За любовь».

Ранее сообщалось, что Бородина приехала на венчание подруги в золотых часах стоимостью более 1,5 млн рублей.