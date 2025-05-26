«Они просчитались. Забавно наблюдать за их ужасом»: Маргарита Симоньян высказалась об уехавших из России

Маргарита Симоньян резко высказалась об уехавших из России гражданах. В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» жена Тиграна Кеосаяна заявила, что они «просчитались», и теперь можно «наблюдать за их ужасом» из-за невозможности вернуться назад.

По мнению журналистки, эмигрировавшие россияне оказались в безвыходном положении, поскольку «уехали не по любви, а по расчету».

«Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались», — отметила Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT процитировала отрывок из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», на строки которого была написана одноименная песня: «Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой. / А я остаюся с тобою, родная навеки страна. / Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Маргарита Симоньян подчеркнула, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее».

«А кто этого не понимает — им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые», — заявила журналистка.

Ранее Маргарита Симоньян поделилась эмоциями после награждения орденом: «Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан».