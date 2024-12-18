Опубликовано 18 декабря 2024, 15:171 мин.
«Они прекрасно понимают»: Ксения Бородина раскрыла реакцию дочерей на ее свадьбу с Сердюковым
Ксения Бородина заявила, что дети обрадовались ее скорой свадьбе с Сердюковым.
© Starface.ru
Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ее дочери тепло приняли нового возлюбленного, блогера Николая Сердюкова. Наследницы экс-ведущей шоу «Дом-2» одобрили выбор матери и обрадовались грядущей свадьбе.
«Они каждый день видят отношение Николая ко мне. Из этого делают выводы. Поэтому они прекрасно понимают, что этот поступок, он не сумбурный, не спонтанный», — разоткровенничалась Бородина в беседе с Пятым каналом.
Она также отметила, что девочки давно перешли на «ты» в общении с Николаем.
Ранее Ксения Бородина заявила, что они с женихом Николаем Сердюковым не могут позволить себе отдых на Мальдивах из-за высокой цены. Она объяснила, что подобное путешествие доступно только для «супер богатых».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Анна Воробьева