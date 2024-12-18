«Они прекрасно понимают»: Ксения Бородина раскрыла реакцию дочерей на ее свадьбу с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ее дочери тепло приняли нового возлюбленного, блогера Николая Сердюкова. Наследницы экс-ведущей шоу «Дом-2» одобрили выбор матери и обрадовались грядущей свадьбе.

«Они каждый день видят отношение Николая ко мне. Из этого делают выводы. Поэтому они прекрасно понимают, что этот поступок, он не сумбурный, не спонтанный», — разоткровенничалась Бородина в беседе с Пятым каналом.

Она также отметила, что девочки давно перешли на «ты» в общении с Николаем.

Ранее Ксения Бородина заявила, что они с женихом Николаем Сердюковым не могут позволить себе отдых на Мальдивах из-за высокой цены. Она объяснила, что подобное путешествие доступно только для «супер богатых».