«Они познакомились в ее доме»: где будет развеян прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина
© Starface.ru
Балерина Майя Плисецкая и ее муж, композитор Родион Щедрин еще при жизни завещали, чтобы их прах после смерти развеяли над Россией. Председатель телеканала «БелРос», писатель Николай Ефимович рассказал, где и когда будет исполнена последняя воля знаменитых деятелей культуры.
По его словам, прах, скорее всего будет развеян под Звенигородом в Московской области.
«Там был развеян прах Лили Брик, музы Владимира Маяковского, которая познакомила Щедрина с Плисецкой. Они познакомились в ее доме. Правда в конце жизни сильно разругались с Лилей Брик», - приводит Kp.ru слова Ефимовича.
Однако писатель не уточнил, когда это может произойти и переадресовал вопрос фонду Щедрина и Плисецкой.
«Они этим сейчас занимаются», - подчеркнул Ефимович
Напомним, композитор Родион Щедрин умер в Германии 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет. Его жена Майя Плисецкая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет. Детей у пары не было. Еще при жизни супруги составили завещание, в котором выразили желание, чтобы их прах был объединен и развеян над Россией.
Ранее настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Федор Бородин сказал, что церковь не проводит таких обрядов, но позволяет хоронить близких в общей могиле.